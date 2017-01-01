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Хищения в Укроборонпроме: Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении

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Дениги расхищали, в частности, при поставках прицелов к танкам.
О подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня
О подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня
unian.net

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Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю в растрате 9 млн гривен. 

Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, о подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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На брифинге первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко сообщила, что речь идет о хищениях руководства Харьковского бронетанкового завода при поставках прицелов к танкам.

Как сообщалось, после расследования журналистов о схемах в оборонном секторе Нацкорпус  устраивал ряд акций с требованием наказать их фигурантов, в частности Гладковского.

Также 3 марта Нацкорпус пикетировал особняк Гладковского, поставив ультиматум властям.

28 февраля в центре Киева прошел митинг с требованием импичмента Порошенко.

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Теги: Укроборонпром, коррупция, ГПУ
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