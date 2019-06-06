Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку

Климкин отметил, что готов помогать и сотрудничать в любом случае, ведь у него есть понимание во многих вещах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ Верховной Рады отправить его в отставку.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “112 Украина“.

Читай также: Зеленский рассказал, кому из министров предлагал остаться

Климкин указал, что всех депутатов просил поддержать его отставку, ведь он искренне этого хочет. Он говорит, что это нормальная европейская политическая культура - дать министру спокойно уйти в отставку.

При этом Климкин отметил, что готов помогать и сотрудничать в любом случае, ведь у него есть понимание во многих вещах.

Более того, министр подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему остаться на посту.

Читай также: Депутаты не отпустили Степана Полторака в отставку

Климкин говорит, что до отставки будет продолжать работать и не будет брать отпуск.

Поэтому, как я уже сказал, на переходный период буду помогать и буду работать так, как нужно. Поэтому, это на самом деле вопрос техники. То, что я не спрячусь под стол и от ответственности, и от всех серьезных вещей - об этом можете не беспокоиться, - подчеркивает Климкин.

Напомним, украинский парламент отказался увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина.