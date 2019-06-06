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Рада отказалась уволить главу СБУ

Комментариев: 2
Василий Грицак, несмотря на заявление об отставке, останется на своей должности.
Грицак остается главой СБУ
Грицак остается главой СБУ
president.gov.ua

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Верховная Рада не поддержала освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. За проголосовали 78 народных депутатов из 226 минимально необходимых, пишет “Новое время“.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить Грицака.

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Новоназначенный заместитель Грицака Иван Баканов заявил, что готов возглавить ведомство, если Рада примет такое решение.

Напомним, ранее парламент отказался уволить министра обороны Степана Полторака. Кроме того, Рада отказалась поддержать отставку главы МИД Павла Климкина.

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Теги: Рада, отставка, СБУ, Грицак, увольнение
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Комментариев (2)
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designandrey65    06.06.2019, 14:19
Оценка:  -1
designandrey65
Ну удивительно. ведь они байкот объявили... Ну ничего уже не долго осталось.. Народ не дурак, все видит и на выборах сделает правильный выбор.
Letohradek    06.06.2019, 14:21
Оценка:  0
Letohradek
Представь, если народ сделает правильный выбор и пошлет на х.. зэ-клоунов? Твои действия?
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