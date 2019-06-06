Рада отказалась уволить главу СБУ

Василий Грицак, несмотря на заявление об отставке, останется на своей должности.

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Верховная Рада не поддержала освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. За проголосовали 78 народных депутатов из 226 минимально необходимых, пишет “Новое время“.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить Грицака.

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Новоназначенный заместитель Грицака Иван Баканов заявил, что готов возглавить ведомство, если Рада примет такое решение.

Напомним, ранее парламент отказался уволить министра обороны Степана Полторака. Кроме того, Рада отказалась поддержать отставку главы МИД Павла Климкина.