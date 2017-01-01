На Донбассе в плену врага побывали более 80 украинских журналистов

За время войны на востоке Украины в плен сепаратистов попали более 80 украинских журналистов.

За пять лет в плену боевиков на оккупированном Донбассе побывали более 80 украинских журналистов.

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Об этом сказала исполнительный директор ОО Институт массовой информации, представитель в Украине международной организации Репортеры без границ Оксана Романюк во время круглого стола Свобода слова в Украине: вызовы и возможные решения по случаю Дня журналиста, передает Укринформ.

“За последние 5 лет более 80 украинских журналистов побывали в заложниках именно на территории Донбасса“, - подчеркнула она.

В целом, по словам Романюк, эксперты ИМИ постоянно фиксируют случаи нарушений свободы слова в Украине. В мае их было выявлено 13.

Основным типом нарушения прав журналистов стали случаи препятствования законной журналистской деятельности - 7 (апрель - 8, март - 15, февраль - 11, январь - 7).

Также Романюк обнародовала обращение медиадвижения Медиа за осознанный выбор к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением первоочередных медиареформ.

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Как отмечается в этом обращении, последние пять лет были очень болезненными для украинских журналистов: убиты журналисты Павел Шеремет, Сергей Николаев, в состоянии медицинской комы сейчас находится черкасский журналист Вадим Комаров, пострадавший в результате жестокого нападения в Черкассах. В плену так называемой “ДНР“ уже два года находится журналист Станислав Асеев, получил условный приговор и подписку о невыезде из Крыма журналист Николай Семена, а журналиста Романа Сущенко Кремль приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

“Сотни наших коллег за эти годы побывали в заложниках, стали вынужденными переселенцами и пострадали из-за давления и угрозы в результате своей профессиональной деятельности“, - отмечают авторы обращения.

Ранее сообщалось, что с начала года зафиксировано 30 случаев насилия над журналистами. Только в течение мая в Украине по отношению к журналистам семь раз применяли силу.

Как сообщалось Украинскую журналистку Марию Варфоломееву освободили из плена гибридной армии РФ на Донбассе в марте в 2016, бывшая пленная Варфоломеева назвала зарплаты боевиков на Донбассе.

Позже Варфоломеева рассказала о пытках в плену ЛНР - на уши вешали клеммы.