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Ярош гневно ответил Зеленскому за предложение не стрелять в ответ

Комментариев: 3
Такой приказ нардеп назвал преступный и его военные не будут выполнять.
Ярош недоволен инициативой Кучмы и Зеленского
Ярош недоволен инициативой Кучмы и Зеленского
facebook.com/dyastrub

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Экс-руководитель “Правого сектора” и народный депутат Украины Дмитрий Ярош гневно раскритиковал инициативу президента Зеленского касательно того, чтоб запретить украинским военным Донбассе реагировать ответным обстрелом на атаку террористов. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

Ярош призвал президента не делать необдуманных поступков и не отдавать “преступными приказы, которые не будут исполняться”.

Они (Кучма и Зеленский, - ред), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов, - заявил Ярош.

В связи с этим Ярош обратился к Зеленскому с убедительной просьбой не делать поспешных выводов.

Потому, что украинские люди с оружием свою Родину не сдадут и не предадут, - добавил Ярош.

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Напомним, Директор Украинского института национальной памяти призвал распространять его цитату "Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке" о предложении Леонида Кучмы тех, кто с ней согласен.

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Теги: Ярош, ответный огонь, обстрел, Зеленский, Кучма
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Комментариев (4)
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SEMPENTY    06.06.2019, 14:35
Оценка:  +1
SEMPENTY
Зачем же этому бандеровцу мир на Донбасе? Столько бабла уплывет мимо кармана.
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 14:29
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Это не тот самый Ярош с рейтингом 2%?
Letohradek    06.06.2019, 14:23
Оценка:  -3
Letohradek
Дима, аплодирую стоя!
alex-zol    06.06.2019, 14:42
Оценка:  -1
alex-zol
на коленках аплодируешь и рот занят.
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