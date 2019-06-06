Ярош гневно ответил Зеленскому за предложение не стрелять в ответ

Такой приказ нардеп назвал преступный и его военные не будут выполнять.

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Экс-руководитель “Правого сектора” и народный депутат Украины Дмитрий Ярош гневно раскритиковал инициативу президента Зеленского касательно того, чтоб запретить украинским военным Донбассе реагировать ответным обстрелом на атаку террористов. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

Ярош призвал президента не делать необдуманных поступков и не отдавать “преступными приказы, которые не будут исполняться”.

Они (Кучма и Зеленский, - ред), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов, - заявил Ярош.

В связи с этим Ярош обратился к Зеленскому с убедительной просьбой не делать поспешных выводов.

Потому, что украинские люди с оружием свою Родину не сдадут и не предадут, - добавил Ярош.

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Напомним, Директор Украинского института национальной памяти призвал распространять его цитату "Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке" о предложении Леонида Кучмы тех, кто с ней согласен.