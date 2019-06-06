"Народный Фронт" просит Зеленского немедленно созвать заседание СНБО

На заседании СНБО нужно обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условий этого восстановления.

“Народный фронт“ требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский немедленно созвал Совет национальной безопасности и обороны с целью обсуждения восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Руководитель фракции “Народный фронт“ Максим Бурбак говорит, что на заседании СНБО нужно обсудить “восстановление территориальной целостности Украины и условий восстановления территориальной целостности Украины“.

Позицией “Народного фронта“ является то, что решить этот вопрос нужно только на украинских условиях.

Бурбак заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, так как именно они являются членами СНБО и провести переговоры.

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Ранее сообщалось, что экс-руководитель “Правого сектора” и народный депутат Украины Дмитрий Ярош гневно раскритиковал инициативу президента Зеленского касательно того, чтоб запретить украинским военным Донбассе реагировать ответным обстрелом на атаку террористов.