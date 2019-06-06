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"Народный Фронт" просит Зеленского немедленно созвать заседание СНБО

Комментариев: 4
На заседании СНБО нужно обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условий этого восстановления.
"Народный Фронт" просит Зеленского немедленно созвать заседание СНБО
"Народный Фронт" просит Зеленского немедленно созвать заседание СНБО
president.gov.ua

“Народный фронт“ требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский немедленно созвал Совет национальной безопасности и обороны с целью обсуждения восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Руководитель фракции “Народный фронт“ Максим Бурбак говорит, что на заседании СНБО нужно обсудить “восстановление территориальной целостности Украины и условий восстановления территориальной целостности Украины“.

Позицией “Народного фронта“ является то, что решить этот вопрос нужно только на украинских условиях. 

Бурбак заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, так как именно они являются членами СНБО и провести переговоры. 

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Ранее сообщалось, что экс-руководитель “Правого сектора” и народный депутат Украины Дмитрий Ярош гневно раскритиковал инициативу президента Зеленского касательно того, чтоб запретить украинским военным Донбассе реагировать ответным обстрелом на атаку террористов.

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Теги: Зеленский, СНБО, заседание, фракция, Народный фронт
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Комментариев (4)
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Людмил_А    06.06.2019, 15:56
Оценка:  0
Людмил_А
Когда Зеленский там чего-то просит у Рады, они его игнорируют, пусть Зе не обращает внимание на это сборище моральных уродов.
Coюзник    06.06.2019, 14:56
Оценка:  -2
Coюзник
А шо ж Вы у Порошенка 5 лет этого не требовали этого??? Чуют, что кормушка на войне может закончится ...
Letohradek    06.06.2019, 15:39
Оценка:  -1
Letohradek
Вот ты гнида и обозначилась, чей ты союзник
Coюзник    06.06.2019, 15:44
Оценка:  +1
Coюзник
Я за мирную, процветающую и сильную Украину. А ты за чинуш и гнид которые обещали закончить войну за месяц а наживаются и багатеют на ней 5 лет и конца края этому не видно ....
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