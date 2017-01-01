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В Крыму град превращал автомобили в "дуршлаг"

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Крупный град причинил убытки в нескольких районах полуострова.
В Крыму град превращал автомобили в "дуршлаг"
© соцсети
Фото 1/4
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Крыму град превращал автомобили в "дуршлаг"
Никто из людей не пострадал
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В аннексированном Россией Крыму прошел дождь с градом, размер которого достигал куриного яйца.

В сети публикуют фото и видео непогоды.

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Отмечается, что очень сильно пострадали припаркованные на улицах автомобили - крупные куски льда были настолько большими, что пробивали стекла машин насквозь. Многие хозяева авто пытались уберечь свой транспорт, укрывая машины одеялами.

“Друг из Симферополя позвонил и сказал прятать машину, там град сильный бьет машины, народ спасает как может, накрывают одеялами“, - пишет один из автовладельцев в соцсети.

В соцсетях очевидцы сообщают, что дожди с градом прошли в Сакском, Черноморском и Симферопольском районах полуострова. Также очень крупный град прошел на окраинах Симферополя в поселке ГРЭС и симферопольском микрорайоне Пневматика.

Как сообщалось 6 июня, под ХмельницкимОдессой и Винницей масштабные потопы - дороги непроездные.

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Теги: погода, град, Крым
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