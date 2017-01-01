СБУ задержала агента ФСБ, который готовил убийства и вербовал людей
СБУ задержала в Мариуполе завербованного агента ФСБ РФ, который замешан в противоправной деятельности.
Об этом 6 июня сообщила пресс-служба СБУ.
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Известно, что офицера ВСУ завербовали еще в 2017 году, когда он приехал в Россию на встречу выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.
Для того, чтобы мужчина лучше выполнял разведывательно-подрывные задачи, его связали с представителем так называемой “МГБ ДНР“ - гражданином Украины Левченко Вячеславом Андреевичем, 1961 г. р.
В 80-х годах он служил в рядах пограничных войск КГБ СССР, а после этого работал на руководящих должностях в МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области.
В 2014 году его задержали по подозрению в создании террористической группы и обменяли на военнопленных ВСУ.
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Сообщается, что агент пытался вербовать действующих сотрудников СБУ и подготавливал физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.
Более того, он занимался сбором и передачей актуальной разведывательной информации о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.
Правоохранители задержали злоумышленника в Мариуполе, когда тот получал секретные материалы об оперативно-служебной деятельности СБУ.
В результате обыска у агента изъяли терминалы и сим-карты, в том числе провайдера Феникс с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, и магнитные носители информации.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Ему уже выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
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