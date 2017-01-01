СБУ задержала агента ФСБ, который готовил убийства и вербовал людей

Офицер запаса ВСУ был завербован на территории РФ в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ России, утверждают в СБУ.

СБУ задержала в Мариуполе завербованного агента ФСБ РФ, который замешан в противоправной деятельности.

Об этом 6 июня сообщила пресс-служба СБУ.

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Известно, что офицера ВСУ завербовали еще в 2017 году, когда он приехал в Россию на встречу выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.

Для того, чтобы мужчина лучше выполнял разведывательно-подрывные задачи, его связали с представителем так называемой “МГБ ДНР“ - гражданином Украины Левченко Вячеславом Андреевичем, 1961 г. р.

В 80-х годах он служил в рядах пограничных войск КГБ СССР, а после этого работал на руководящих должностях в МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области.

В 2014 году его задержали по подозрению в создании террористической группы и обменяли на военнопленных ВСУ.

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Сообщается, что агент пытался вербовать действующих сотрудников СБУ и подготавливал физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Более того, он занимался сбором и передачей актуальной разведывательной информации о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника в Мариуполе, когда тот получал секретные материалы об оперативно-служебной деятельности СБУ.

В результате обыска у агента изъяли терминалы и сим-карты, в том числе провайдера Феникс с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, и магнитные носители информации.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Ему уже выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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