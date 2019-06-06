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Луценко назвал снятие блокады с Донбасса “финансированием терроризма”

Комментариев: 3
Генпрокурор назвал инициативу уголовным преступлением.
Луценко против отмены блокады ОРДЛО
Луценко против отмены блокады ОРДЛО
facebook.com/LlutsenkoYuri facebook.com/Mustafanayyem

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко негативно воспринял инициативу Кучмы касательно снятия экономической блокады с ОРДЛО. Более того, Луценко считает, что это уголовное преступление. Об это глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017, - написал Луценко.

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Более того, он добавил, что после того, как террористы “национализировали” частную и государственную собственность на Донбассе, снятие блокады значит легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью о финансировании терроризма, - подытожил Луценко.

Напомним, Кучма рассказал о прогрессе в Минске. Впервые за долгое время заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, заявил представитель Украины.

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Теги: Луценко, Кучма, Донбасс, торговля, ОРДЛО
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Комментариев (3)
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Людмил_А    06.06.2019, 15:54
Оценка:  +1
Людмил_А
шо Луцик, потоки перекрывают? Еще тебя и посадят за крышевание коррупционеров на крови.
hooting_owls    06.06.2019, 15:32
Оценка:  +2
hooting_owls
А период до введения блокады с 2014 по 2017 считается периодом финансированием терроризма? Получается гидрант с 2014 по 2017, почти 3 года финансировал терроризм? Так это ж статья...)
нафнаф    06.06.2019, 15:20
Оценка:  +3
нафнаф
Не, Юга, просто теперь станет труднее навариваться тем кто участвует в нелегальных схемах по контрабанде и подобного рода херне.
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