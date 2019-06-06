Луценко назвал снятие блокады с Донбасса “финансированием терроризма”

Генпрокурор назвал инициативу уголовным преступлением.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко негативно воспринял инициативу Кучмы касательно снятия экономической блокады с ОРДЛО. Более того, Луценко считает, что это уголовное преступление. Об это глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017, - написал Луценко.

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Более того, он добавил, что после того, как террористы “национализировали” частную и государственную собственность на Донбассе, снятие блокады значит легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью о финансировании терроризма, - подытожил Луценко.

Напомним, Кучма рассказал о прогрессе в Минске. Впервые за долгое время заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, заявил представитель Украины.