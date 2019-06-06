Порошенко требует от Зеленского объяснений о "директивах на капитуляцию"

По мнению пятого президента, озвученные в Минске предложения приведут к отмене санкций ЕС и США в отношении России и расстрелу наших солдат.

Порошенко подчеркнул, что мир на условиях капитуляции - это не мир president.gov.ua

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Экс-президент Петр Порошенко собрал брифинг относительно угроз внедрения российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе. Трансляция велась на его станице в Facebook.

Он подчеркнул безальтернативность “нормандского формата“ и Минских договоренностей. “Я твердо уверен, что именно нормандский формат, который критиковали 5 лет, которому постоянно искали любые альтернативы, оказался безальтернативным“, - подчеркнул политик.

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“Очень важно, что возобновились переговоры, возобновилась деятельность ТКГ, но хочу всех призвать, чтобы мы четко определили красные линии, которые переходить нельзя, за которыми наступает капитуляция, и ничего общего с миром капитуляция не имеет“, - добавил в то же время он.

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Порошенко пояснил, что в 2017 году СНБО заблокировала экономические отношения с ОРДЛО после того, как зафиксировала три вещи: конфискацию государственной и частной собственности, переход из гривневой в рублевую зону населения и предприятий и выведение предприятий в ОРДЛО из налогового режима.

“То есть, пенсии должна платить Украина, а налоги они будут направлять на финансирование терроризма“, - пояснил он.

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“Не учет этих позиций и отмена решения СНБО, если это было в директивах президента Владимира Зеленского, является кардинальным вредом и очень похоже на капитуляцию“, - считает Порошенко.

Такой же провокационной является постановка вопроса об одностороннем прекращении огня и приказ ВСУ не вести огонь в ответ, отметил он. “Как сегодня метко сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел, - подчеркнул политик. - Почти 90% прецедентов нарушения прекращения огня попадает именно на российские оккупационные силы“.

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Нужно абсолютно точное разъяснение, были ли такие директивы президента, и что за этим стоит, добавил он. “Представитель ТКГ представляет президента и действует в границах директив президента, и мы задаем вопрос президенту, является ли это его видением капитуляции Украины“, - подчеркивает Порошенко.

“Красные линии это - нет капитуляции, нет расстрелам наших солдат, нет экономическому признанию режима оккупации. Если мы себя не защищаем, мы не можем требовать от других стран такой защиты“, - добавил он.

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“Если мы не хотим, чтобы продукция ОРДЛО продавалась в США и ЕС, а сами покупаем, то это приведет к режиму отмены санкций“, - предупредил он.

Напомним, на переговорах в Минске Леонид Кучма озвучил предложение о запрете на ответный огонь и снятии экономической блокады с оккупированного Донбасса.