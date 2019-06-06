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Порошенко требует от Зеленского объяснений о "директивах на капитуляцию"

Комментариев: 25
По мнению пятого президента, озвученные в Минске предложения приведут к отмене санкций ЕС и США в отношении России и расстрелу наших солдат.
Порошенко подчеркнул, что мир на условиях капитуляции - это не мир
Порошенко подчеркнул, что мир на условиях капитуляции - это не мир
president.gov.ua

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Экс-президент Петр Порошенко собрал брифинг относительно угроз внедрения российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе. Трансляция велась на его станице в Facebook.

Он подчеркнул безальтернативность “нормандского формата“ и Минских договоренностей. “Я твердо уверен, что именно нормандский формат, который критиковали 5 лет, которому постоянно искали любые альтернативы, оказался безальтернативным“, - подчеркнул политик.

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“Очень важно, что возобновились переговоры, возобновилась деятельность ТКГ, но хочу всех призвать, чтобы мы четко определили красные линии, которые переходить нельзя, за которыми наступает капитуляция, и ничего общего с миром капитуляция не имеет“, - добавил в то же время он.

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Порошенко пояснил, что в 2017 году СНБО заблокировала экономические отношения с ОРДЛО после того, как зафиксировала три вещи: конфискацию государственной и частной собственности, переход из гривневой в рублевую зону населения и предприятий и выведение предприятий в ОРДЛО из налогового режима.

“То есть, пенсии должна платить Украина, а налоги они будут направлять на финансирование терроризма“, - пояснил он.

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“Не учет этих позиций и отмена решения СНБО, если это было в директивах президента Владимира Зеленского, является кардинальным вредом и очень похоже на капитуляцию“, - считает Порошенко.

Такой же провокационной является постановка вопроса об одностороннем прекращении огня и приказ ВСУ не вести огонь в ответ, отметил он. “Как сегодня метко сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел, - подчеркнул политик. - Почти 90% прецедентов нарушения прекращения огня попадает именно на российские оккупационные силы“.

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Нужно абсолютно точное разъяснение, были ли такие директивы президента, и что за этим стоит, добавил он. “Представитель ТКГ представляет президента и действует в границах директив президента, и мы задаем вопрос президенту, является ли это его видением капитуляции Украины“, - подчеркивает Порошенко.

“Красные линии это - нет капитуляции, нет расстрелам наших солдат, нет экономическому признанию режима оккупации. Если мы себя не защищаем, мы не можем требовать от других стран такой защиты“, - добавил он.

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“Если мы не хотим, чтобы продукция ОРДЛО продавалась в США и ЕС, а сами покупаем, то это приведет к режиму отмены санкций“, - предупредил он.

Напомним, на переговорах в Минске Леонид Кучма озвучил предложение о запрете на ответный огонь и снятии экономической блокады с оккупированного Донбасса.

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Теги: Порошенко, Зеленский, директивы, Минск, Кучма, ВСУ, Донбасс, ООС
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Комментариев (25)
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Ruspidor    06.06.2019, 16:10
Оценка:  +1
Ruspidor
Потрошенко идет нa xyй со своими требованиями...
Джо-кер    06.06.2019, 15:48
Оценка:  -2
Джо-кер
Трубадур хочет нас предать, сдать и продать. Видимо Бене хорошие бабки Путин посулил.
Датышо    06.06.2019, 15:34
Оценка:  +1
Датышо
кто против економического роста и стабильности Украины, тот против мира, против украинцев, вредитель, корупционер и преступник.
LifeStriker    06.06.2019, 15:38
Оценка:  -2
LifeStriker
Тогда вали на передовую , не стреляй и жди когда тебя грохнут!
Датышо    06.06.2019, 15:42
Оценка:  0
Датышо
ты за то что б гибли украинцы которые идут на передовую?
у тя с головой всё ок?
LifeStriker    06.06.2019, 15:44
Оценка:  -2
LifeStriker
Вот когда тебя недоумошное будут пи"дить на улице , только попробуй дать здачи, ты ж за мир , вот и дохни!!!!!!!
Датышо    06.06.2019, 15:52
Оценка:  0
Датышо
при чем тут одно к другому?
Мир - состояние отношений между различными социальными субьектами, использующими НЕВООРУЖЁННЫЕ средства для разрешения имеющихся между ними противоречей.

п.с. твоя хуцпа уже задрала.
LifeStriker    06.06.2019, 15:55
Оценка:  0
LifeStriker
Это означает капитуляция и колонизация русскими нацо-фашистами оккупантами с людьми Хутина Пуя во всех сферах власти, ты этого хочешь? Наверное ты по жизни мягкотелое безхребетное
Датышо    06.06.2019, 16:05
Оценка:  +1
Датышо
небось с передовой строчишь? пусть другие воюют а ты тут на бигмире кукарекать будешь? да?
Coюзник    06.06.2019, 15:24
Оценка:  +1
Coюзник
Никакого слива нет просто "жестко" убирают схемы делков паразитирующих на войне
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:26
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
И это проявляется в несопротивлении? Так какую щеку будем подставлять под срасиян следующей?
Ruspidor    06.06.2019, 16:12
Оценка:  0
Ruspidor
О, ButFuck вылезло, геморой залечил? Аль смазкой с анастетиком разжился?
Coюзник    06.06.2019, 16:13
Оценка:  0
Coюзник
Я так думаю что "не стреляние" вырвали из контекста чтобы народ возмущался ... а на самом деле вся эта шобла заволновалась, что они потеряют доходы от контрабанды которую прикрывают войной
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:17
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
СРАсияне поддерживают слив Украины ЗёЙ!
GentleAngel    06.06.2019, 15:13
Оценка:  0
GentleAngel
Хряк-недобиток, если в окопы на передовой сядешь сам, а также посадишь всех своих потомков и прочих родственников до хрен какого колена, поддержу твою красную линию, а если нет, то заткнись.
GentleAngel    06.06.2019, 15:18
Оценка:  0
GentleAngel
Порошенко вместе со своими приспешниками напоминает мне Сталина и гоп-компанию: те тоже бросали людей в мясорубку, с комментариями, что бабы еще нарожают. Мнение личное: все, кто выступает за противостояние, наживаются на этом процессе.
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:21
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Эк тебя по_перДло!
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:19
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Да ты воЮн, "уставший от войны"!
GentleAngel    06.06.2019, 15:47
Оценка:  -2
GentleAngel
Да Вам к доктору и немедленно: с такой-то дисграфией и дислексией, а Вы в писатели...
GentleAngel    06.06.2019, 16:02
Оценка:  +1
GentleAngel
Предпочитаю интересный и содержательный диалог, вместо знакомства с очередным клоном Эллочки-людоедки. Спасибо, Вы мне больше не интересны.
LifeStriker    06.06.2019, 15:40
Оценка:  +1
LifeStriker
Придурошное GentleAngel ! ВАЛИ В ОКОП И НЕ СТРЕЛЯЙ ТАМ! ОЧЕНЬ БЫСТРО ТЕБЯ ГРОХНУТ И ТАМ ПОХОРОНЯТ!
GentleAngel    06.06.2019, 15:49
Оценка:  -1
GentleAngel
Только после Вас... олигофрен Вы, недоношенный.
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:54
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
GentleAngel Лишняя хромасома жмёт?
ШВЕЙК    06.06.2019, 15:07
Оценка:  0
ШВЕЙК
ВаЗЕлин:
"Я под энтот антирес
Сплавлю им пеньку и лес,
Вся обчественность согласна,
Только ты идешь вразрез!.."
Goga19041984    06.06.2019, 15:04
Оценка:  0
Goga19041984
у Пети пердак горит
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