Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии - эксперт

Правительство поставило точку в дискуссии о введении с 1 июля нового рынка электроэнергии, который отдельные политики и эксперты предлагали отложить

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте Кореспондент, сообщает Деловая Столица.



“Решение о начале действия рынка электроэнергии уже принято. Правительство поставило точку уже даже не в технической, а политической дискуссии о рынке электроэнергии“, - считает эксперт.



Он также отметил, что ключевым решением правительства, принятым для своевременного запуска рынка, стало решение о возложении спецобязательств (ПСО), что обеспечит не повышение цен на электроэнергию для населения.



“Главным решением (на заседании правительства) было рассмотрение схемы ПСО (поставщика со специальными обязанностями), который будет продавать электроэнергию для населения по цене не выше 1,04 грн. / КВт-час. Такая средняя цена электроэнергии для населения. То есть, механизм ПСО не дает возможность повышать для народа цену электроэнергии. Это однозначно хорошо“, - отметил эксперт



Кроме того, эксперт отметил, что участвовать в схеме компенсации низких цен на электроэнергию для населения должны государственные компании. Что соответствует мировой практике “субсидирование“ тарифов.



“Участвовать в схеме компенсации низких цен для населения (1,04 грн за кВт-ч) могут компании, в которых отпускной тариф ниже - это “Энергоатом“ и “Укргидроэнерго“. Известно, что Энергоатом будет продавать на электронных аукционах в целях выполнения ПСО не более 60% своей электроэнергии, Укргидроэнерго - не более 20%. Компании ТЭС, в которых тариф больше 1,6 грн, не могут участвовать в компенсации и схеме ПСО“, - считает Корольчук.



Напомним, запуск нового рынка электроэнергии должно состояться 1 июля 2019, согласно Закону Украины “О рынке электроэнергии“. Этот закон имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины.

На заседании правительства 5 июня Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - “О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов“ и “Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам“ .