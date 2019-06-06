Акция оуновцев у дома Порошенко: на место приехали спасатели

Активисты говорят, что акция будет бессрочной, пока Порошенко не накажут за совершенные преступления.

В четверг, 6 июня, возле дома Петра Порошенко проходит акция оуновцев. Активисты забросали дом файерами, на место прибыли пожарные.

Об этом сообщает “Страна“.

Читай также: Порошенко раскритиковал результаты переговоров в Минске

На акции в данный момент присутствует около 150 человек.

Координатор организации “Громадський контроль чесна країна“ говорит, что такой акцией участники хотят напомнить, что экс-президент причастен к воровству государственного имущества в особо крупных размеров и за года своего пребывания на посту Порошенко увеличил свои доходы в 18 раз.

После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто такой Порошенко, - говорит Литвинчук.

Читай также: У Туска прокомментировали схожесть риторики Зеленского и Порошенко

Главное требование участников акции - чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по Петру Порошенко.

Активисты говорят, что акция будет бессрочной, пока Порошенко не будет наказан.

Напомним, члены ОУН устроили акцию у имения экс-президента Петра Порошенко, которое находится в селе Козин Киевской области. Таким образом, протестующие требуют арестовать всех виновных, причастных к скандалу в Укроборонпроме.