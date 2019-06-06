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Акция оуновцев у дома Порошенко: на место приехали спасатели

Комментариев: 7
Активисты говорят, что акция будет бессрочной, пока Порошенко не накажут за совершенные преступления.
К дому Порошенко приехали спасатели
К дому Порошенко приехали спасатели
strana.ua

В четверг, 6 июня, возле дома Петра Порошенко проходит акция оуновцев. Активисты забросали дом файерами, на место прибыли пожарные.

Об этом сообщает “Страна“.

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На акции в данный момент присутствует около 150 человек.

Координатор организации “Громадський контроль чесна країна“ говорит, что такой акцией участники хотят напомнить, что экс-президент причастен к воровству государственного имущества в особо крупных размеров и за года своего пребывания на посту Порошенко увеличил свои доходы в 18 раз.

После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто такой Порошенко, - говорит Литвинчук.

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Главное требование участников акции - чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по Петру Порошенко.

Активисты говорят, что акция будет бессрочной, пока Порошенко не будет наказан. 

Напомним, члены ОУН устроили акцию у имения экс-президента Петра Порошенко, которое находится в селе Козин Киевской области. Таким образом, протестующие требуют арестовать всех виновных, причастных к скандалу в Укроборонпроме.

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Теги: Порошенко, акция, файер, пожарные, наказание
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Комментариев (7)
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r-efr    06.06.2019, 16:06
Оценка:  0
r-efr
Так они и будут сами себя расследовать,там вор на воре сидит и вором погоняет.
Людмил_А    06.06.2019, 15:50
Оценка:  +1
Людмил_А
Наконец-то этот бумеранг - активисты ударил по Пете.
Мыкола    06.06.2019, 15:44
Оценка:  +2
Мыкола
Петя так сделал,что голодранцы теперь свободно могут ехать за кордон на заработки, а они все недовольны! Это уже революцией 17 года попахивает....
Коляка    06.06.2019, 15:27
Оценка:  +2
Коляка
а шо не снайперы? у парубия опят есть
trgvm1    06.06.2019, 15:20
Оценка:  +1
trgvm1
это швейк усрался пусть твой хряк ответить почему украинцы за 5 лет обеднели а он разбогател
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 15:24
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
А что суд уже был?
ШВЕЙК    06.06.2019, 15:16
Оценка:  +3
ШВЕЙК
Других проблем в країні нема? Чи навпаки, потрібно відволікти від них увагу? Тварюки продажні, позорять славне ім'я ОУН. До Авакова сходіть. Сцикотно? Чи ніхто не заплатив? До шаурмена сходіть спитайте про здачу України в Мінську... Очко жим жим? ДЕШЕВЕ ПРОДАЖНЕ ЛАЙНО !
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