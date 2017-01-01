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Качество воздуха в Киеве показали на интерактивной карте

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Интерактивная карта, информирующая о загрязнении воздуха в столице обновляется каждые десять минут.
Интерактивная карта покажет уровень загрязненности воздуха в столице
Интерактивная карта покажет уровень загрязненности воздуха в столице
Корреспондент

Отныне киевляне могут узнать о качестве воздуха в столице с помощью разработанной Kyiv Smart City платформы. Онлайн мониторинг качества воздуха в Киеве доступен на портале Air Kyiv Smart City.

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С помощью интерактивной карты жители города и гости столицы смогут узнать об уровне загрязнения воздуха в конкретном районе. Данные обновляются каждые десять минут.

Чтобы проверить качество воздуха, нужно выбрать на карте район Киева и показатель. На данный момент информация предоставляется для десяти разных районов столицы. В будущем сеть хотят расширить до 30 независимых измерительных станций.

Воздух забирают каждый день и анализируют его качество по восьми показателям.

Ранее была опубликована карта загрязнения воздуха Земли. Проблемы с экологией наблюдаются не только в крупных городах, но и в океане.

 

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Теги: Киев, кислород, воздух, карта, загрязнение воздуха
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Источник: korrespondent.net

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