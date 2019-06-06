Порошенко разъяснил "единственный путь к миру на Донбассе"
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Единственный путь, который обеспечит мир на Донбассе - реализация компонента безопасности Минских договоренностей. Об этом заявил президент Петр Порошенко, трансляция брифинга велась в его Facebook.
“Это выведение иностранных войск оккупационных, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных военных формирований, все эти вещи я закладывал, когда готовились Минские договоренности“, - подчеркнул он.
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Ни один из этих пунктов не выполнен, отметил Порошенко. Вторая позиция - принятие Совбезом ООН решения о внедрении миротворческого контингента, говорит политик.
“Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии пересечения и по всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные вооруженные формирования“, - считает он.
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“Очень сожалею, что сейчас мы не услышали ни слов “миротворческий контингент“, ни обращения к союзникам по ускорению внедрения такого контингента с мандатом Совбеза ООН“, - подчеркнул Порошенко.
“Если мы будем полагаться на слово РФ, оно не стоит бумаги, на которой оно написано“, - уверен он. “Призываю, чтобы мы четко держались в этих красных линиях, потому что львиная доля их написана кровью наших солдат“, - призвал экс-президент.
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Напомним, ранее Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского разъяснить, какие директивы были у Леонида Кучмы перед поездкой в Минск.
масквабад вертел их на пропеллере...и будет вертеть...пока ублюдок жив.