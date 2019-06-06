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Порошенко разъяснил "единственный путь к миру на Донбассе"

Комментариев: 8
Нужно добиться ухода иностранных войск и ввести миротворцев ООН, уверен политик.
Порошенко объяснил, как добиться мира на Донбассе
Порошенко объяснил, как добиться мира на Донбассе
president.gov.ua

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Единственный путь, который обеспечит мир на Донбассе - реализация компонента безопасности Минских договоренностей. Об этом заявил президент Петр Порошенко, трансляция брифинга велась в его Facebook.

“Это выведение иностранных войск оккупационных, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных военных формирований, все эти вещи я закладывал, когда готовились Минские договоренности“, - подчеркнул он.

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Ни один из этих пунктов не выполнен, отметил Порошенко. Вторая позиция - принятие Совбезом ООН решения о внедрении миротворческого контингента, говорит политик.

“Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии пересечения и по всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные вооруженные формирования“, - считает он.

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“Очень сожалею, что сейчас мы не услышали ни слов “миротворческий контингент“, ни обращения к союзникам по ускорению внедрения такого контингента с мандатом Совбеза ООН“, - подчеркнул Порошенко.

“Если мы будем полагаться на слово РФ, оно не стоит бумаги, на которой оно написано“, - уверен он. “Призываю, чтобы мы четко держались в этих красных линиях, потому что львиная доля их написана кровью наших солдат“, - призвал экс-президент.

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Напомним, ранее Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского разъяснить, какие директивы были у Леонида Кучмы перед поездкой в Минск.

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Теги: Порошенко, Зеленский, мир, Донбасс, Минские договоренности, ООН
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Комментариев (8)
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Джо-кер    06.06.2019, 16:14
Оценка:  0
Джо-кер
Помню, по аналогии с шутом, Янукович тоже в Брюсселе говорил о евро интеграции, а потом обнимался с Путиным в Москве. Только теперь в Минске Кучма в обнимку с сепаратистами, по приказу шута Украину сливает...
Ruspidor    06.06.2019, 16:09
Оценка:  0
Ruspidor
Пшол нахер, педя! Зaeбал уже своим пиздижем...
Джо-кер    06.06.2019, 15:55
Оценка:  -1
Джо-кер
Скоморох базарный Украину, как Иуда продает, предает.
Ruspidor    06.06.2019, 16:09
Оценка:  0
Ruspidor
Да, потрох он такой, сyка, только карманы краденым набивал...
Людмил_А    06.06.2019, 15:52
Оценка:  0
Людмил_А
Да ты никому уже не интересен, иди изучай свои уголовные дела, ворюга и коррупционер.
Alcoolique    06.06.2019, 15:36
Оценка:  +6
Alcoolique
какие Минские договоренности ????полированному ублюдку насрать на них...
масквабад вертел их на пропеллере...и будет вертеть...пока ублюдок жив.
Arfan    06.06.2019, 15:32
Оценка:  +1
Arfan
5 лет подождал теперь советы даёт.
Людмил_А    06.06.2019, 15:52
Оценка:  -1
Людмил_А
Так он же на потоках 5 лет сидел, теперь потоки убирают, вот и завопил.
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