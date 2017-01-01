Оккупанты в Крыму вынесли жесткий приговор “шпиону СБУ”

В “Верховном суде Крыма” утверждают, что подсудимый признался в шпионаже.

Арестованный оккупантами в Крыму Константин Давыденко осужден 10,5 годам тюрьмы за “шпионаж в пользу СБУ”. Об этом передает Сегодня.

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Сегодня, 6 мая, в ФСБ России, так называемый "судья" незаконного "Верховного суда Республики Крым" приговорил гражданина Украины Константина Давыденко, который до этого якобы признал вменяемую ему вину и даже раскаялся в содеянном, к 10,5 годам лишения свободы.

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Согласно материалам сфабрикованного против украинца дела, он собирал "сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения" на оккупированном полуострове. Все эти материалы Давыденко якобы должен был передать СБУ.

Напомним, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.