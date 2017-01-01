Оккупанты в Крыму вынесли жесткий приговор “шпиону СБУ”
Арестованный оккупантами в Крыму Константин Давыденко осужден 10,5 годам тюрьмы за “шпионаж в пользу СБУ”. Об этом передает Сегодня.
Читай также: В Днепре пьяный экс-военный прокурор с подругой стреляли с балкона
Сегодня, 6 мая, в ФСБ России, так называемый "судья" незаконного "Верховного суда Республики Крым" приговорил гражданина Украины Константина Давыденко, который до этого якобы признал вменяемую ему вину и даже раскаялся в содеянном, к 10,5 годам лишения свободы.
Читай также: Пограничники, офицер запаса, сотрудник СБУ: раскрыта сеть информаторов ФСБ РФ
Согласно материалам сфабрикованного против украинца дела, он собирал "сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения" на оккупированном полуострове. Все эти материалы Давыденко якобы должен был передать СБУ.
Напомним, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.