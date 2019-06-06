Члены партии "Сила людей" полностью разделись для агитации

В партии уверяют, что им есть, что показать.

Партия “Сила людей“ решила удивить агитационным фото, поэтому участники партии полностью разделись.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

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В партии указали, что политика превратилась в шоубизнес не в только в Украине, но и во всем мире. Поэтому в партии решили привлечь внимание людей необычным способом.

Мы пять лет открыто строит партию “Сила людей“ без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако, чтобы добиться вашего внимания сейчас - должны играть по новым правилам...#ШоубизТакШоубиз, - говорится в сообщении.

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В партии уверяют, что им есть, что показать. Детали обещают раскрыть 10 июня.

Ранее сообщалось, что в Украине появилась “Партия Шария“, которую создал блогер Анатолий Шарий. Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии. Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“. Он также обещает, что будет всех “карать“ в парламенте.