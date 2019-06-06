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Члены партии "Сила людей" полностью разделись для агитации

Комментариев: 3
В партии уверяют, что им есть, что показать.
Для агитации члены партии разделись
Для агитации члены партии разделись
facebook.com/sylalyudey

Партия “Сила людей“ решила удивить агитационным фото, поэтому участники партии полностью разделись.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

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В партии указали, что политика превратилась в шоубизнес не в только в Украине, но и во всем мире. Поэтому в партии решили привлечь внимание людей необычным способом.

Мы пять лет открыто строит партию “Сила людей“ без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако, чтобы добиться вашего внимания сейчас - должны играть по новым правилам...#ШоубизТакШоубиз, - говорится в сообщении. 

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В партии уверяют, что им есть, что показать. Детали обещают раскрыть 10 июня.

Ранее сообщалось, что в Украине появилась “Партия Шария“, которую создал блогер Анатолий Шарий. Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии. Глава “Партии Шария“ указывает, что у него есть “острое желание наказать мразоту“. Он также обещает, что будет всех “карать“ в парламенте.

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Теги: партия, Сила людей, фото, обнажение, агитация, политика, шоубиз, выборы
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    06.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Смотря на фотку, вспомнил анекдот.
Пришёл мужик домой, а там жена и несколько незнакомых мужиков
- Это кто?
- Члены моего кружка.
На следующий день жена заходит, а там муж с кучей тёлок.
- Это кто?
- А это кружки моего члена!
Коляка    06.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
Коляка
хороших людей членами не назовут))
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 16:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А на рояле сыграть?
Lyonya-Space    06.06.2019, 16:12
Оценка:  0
Lyonya-Space
Для игры на рояле, каждого с одним недостаточно! Нужно редкое животное: восьмикрылый-семиБуй.
СтальнаяКрыса    06.06.2019, 16:14
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Это умеют только два члена 95 квартала, один из них наш президент.
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