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Стефанчук назвал игнор Радой проектов Зеленского "непутевым сопротивлением"

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Представитель Зеленского в Раде считает, что нужен перезапуск всей политической системы.
Стефанчук прокомментировал блокаду Радой инициатив Зеленского
Стефанчук прокомментировал блокаду Радой инициатив Зеленского
УНИАН

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Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

Стефанчук отметил, что существующий кризис - не в отношениях президента и парламента. “Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась“, - считает он. 

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“И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе“, - добавил представитель президента. 

“И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы“, - сказал Стефанчук.

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“Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений“, - подчеркнул он. 

“Но в границах, определенных Конституцией, мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа на изменения“, - добавил Стефанчук.

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Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин прокомментировал отказ парламента отправить его в отставку.

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Теги: Рада, Зеленский, АП, президент, законопроекты, Стефанчук
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