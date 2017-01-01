Стефанчук назвал игнор Радой проектов Зеленского "непутевым сопротивлением"

Представитель Зеленского в Раде считает, что нужен перезапуск всей политической системы.

Читай также: Рада отказалась уволить главу СБУ

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

Стефанчук отметил, что существующий кризис - не в отношениях президента и парламента. “Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась“, - считает он.

Читай также: Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

“И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе“, - добавил представитель президента.

“И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы“, - сказал Стефанчук.

Читай также: Рада проигнорировала Зе!проект о незаконном обогащении

“Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений“, - подчеркнул он.

“Но в границах, определенных Конституцией, мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа на изменения“, - добавил Стефанчук.

Читай также: Депутаты не отпустили Степана Полторака в отставку

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин прокомментировал отказ парламента отправить его в отставку.