Без блокады и огня в ответ. Итоги встречи в Минске

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил "не стрелять в ответ" в зоне боевых действий.

В Минске возобновились переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский заявлял, что к этим переговорам Украина тщательно подготовилась и презентует на них ряд инициатив. Вот только эти самые инициативы внутри страны были встречены валом критики.

Украина в Минске предложила отменить экономическую блокаду так называемых “ЛДНР” и более подробнее прописать режим прекращения огня, в частности допустив возможность “не стрелять в ответ”.

Экономическая блокада

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О том, что Украина предложила снять блокаду с оккупированных районов, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Его обещают рассмотреть на следующей встрече в Минске.

“Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз“, - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать “большим прорывом“.

При этом ни сам Кучма, ни Владимир Зеленский пока эту информацию никак не прокомментировали.

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Реакция в Украине

В 2017 году СНБО приостановил экономические связи с оккупированными территориями в ответ на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

Этому предшествовало блокировка торговли с оккупированными территориями активистами и ветеранами АТО.

“Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?“ - возмущается бывший президент Петр Порошенко.

“Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины“, - заявил экс-президент.

Он подчеркнул, что это - реализация российского сценария на Донбассе.

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“Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?“ - задал он риторические вопросы.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

“После того, как террористы “национализировали“ украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет“, - заявил глава ГПУ

“Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 Уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма“, - добавил Луценко.

Стрелять в ответ

Также глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о “режиме тишины“ в зоне вооруженного конфликта норму “не стрелять в ответ“.

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“Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого “режима тишины“. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить “, - сказал Кучма.

Он заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

“Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента (Владимира Зеленского)“, - сказал Кучма.

Зовут объясниться

Фракция “Народный фронт“ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением созвать заседание СНБО, чтобы обсудить восстановление территориальной целостности Украины.

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По мнению главы фракции Максима Бурбака, заявления Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, прозвучавшие 5 июня в Минске, были “странными“.

“Фракция Народного фронта обращается к президенту безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности (в Минске) могут быть исключительно на украинских условиях“, - сказал Бурбак.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подверг жесткой критике инициативу о запрете ответного огня на Донбассе.

“Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией“, - заявил спикер, открывая утреннее заседание парламента.

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В социальных сетях украинцы предложили Кучме и Зеленскому дать команду своей личной охране – не стрелять в ответ.

Война продолжается

Пока политики предлагают “не стрелять в ответ”, за прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

В РФ не поняли

“Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией“, - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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“Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках контактной группы и “нормандского формата“. Это не переговоры с Россией“, – заявил Лавров.