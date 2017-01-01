Три американских самолета патрулируют Черное море

Самолеты ВВС США были замечены у оккупированного Крыма.

Три американских самолета были замечены у берегов оккупированного Крыма twitter.com/ua4wiy_

Три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря. Они были замечены россиянами у оккупированного Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Первый самолет был замечен в 10:55. Это был Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), взлетевший с авиабазы Суда бэй на острове Крит. В 13:40 он находился в районе Севастополя.

Другой самолет Boeing RC-135V Rivet Joint (позывной LISK31) был замечен в 11:45. Boeing взлетел из той же авиабазы Суда бэй. Он провел разведку у побережья Черного моря.

Третий самолет Boeing P-8A Poseidon зафиксирован в 13:35. Он взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии.

13:35 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, патрулирует в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/Z6BqeMIijA — PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 июня 2019 г.

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