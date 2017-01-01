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Три американских самолета патрулируют Черное море

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Самолеты ВВС США были замечены у оккупированного Крыма.
Три американских самолета были замечены у берегов оккупированного Крыма
Три американских самолета были замечены у берегов оккупированного Крыма
twitter.com/ua4wiy_

Три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря. Они были замечены россиянами у оккупированного Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Первый самолет был замечен в 10:55. Это был Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), взлетевший с авиабазы Суда бэй на острове Крит. В 13:40 он находился в районе Севастополя.

Другой самолет Boeing RC-135V Rivet Joint (позывной LISK31) был замечен в 11:45. Boeing взлетел из той же авиабазы Суда бэй. Он провел разведку у побережья Черного моря.

Третий самолет Boeing P-8A Poseidon зафиксирован в 13:35. Он взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии. 

 Ранее США заявили о США заявили о “небезопасном“ перехвате самолета российским истребителем. В США заявили, что российский истребитель Су-35 подверг опасности американских пилотов над Средиземным морем.

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Теги: американские самолеты, черное море, крым, патруль
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