Три американских самолета патрулируют Черное море
Три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря. Они были замечены россиянами у оккупированного Крыма.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Первый самолет был замечен в 10:55. Это был Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), взлетевший с авиабазы Суда бэй на острове Крит. В 13:40 он находился в районе Севастополя.
10:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 июня 2019 г.
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4B-30 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 10-2043, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Польши🇵🇱.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/tR1rQ8zR0h
Другой самолет Boeing RC-135V Rivet Joint (позывной LISK31) был замечен в 11:45. Boeing взлетел из той же авиабазы Суда бэй. Он провел разведку у побережья Черного моря.
11:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 июня 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846 , позывной #LISK31, взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 , начинает разведполёт, вдоль Российского 🇷🇺побережья Черного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/V17ENeVscq
Третий самолет Boeing P-8A Poseidon зафиксирован в 13:35. Он взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии.
13:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 июня 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 168997, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, патрулирует в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/Z6BqeMIijA
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