Спикер утверждает, что на момент роспуска в коалиции было 227 депутатов.

Парубий заявляет, что Зеленский не имел оснований для роспуска Рады facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что президент Украины Владимир Зеленский не имел конституционных оснований для роспуска парламента.

Об этом сообщает Громадське.

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Парубий говорит, что в Конституционный суд передали список депутатов, которые 21 мая входили в коалицию. Спикер утверждает, что на момент роспуска в коалиции было 227 депутатов.

Он отметил, что не все народные депутаты до инаугурации подали заявления о выходе из коалиции, поэтому их формально еще считали членами большинства.

Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали, - подчеркнул Парубий.

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Известно, что в коалиции должно быть минимум 226 депутатов.

Напомним, еще в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины. Досрочные выборы назначены на 21 июля.