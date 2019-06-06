Парубий заявляет, что Зеленский не имел оснований для роспуска Рады
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что президент Украины Владимир Зеленский не имел конституционных оснований для роспуска парламента.
Об этом сообщает Громадське.
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Парубий говорит, что в Конституционный суд передали список депутатов, которые 21 мая входили в коалицию. Спикер утверждает, что на момент роспуска в коалиции было 227 депутатов.
Он отметил, что не все народные депутаты до инаугурации подали заявления о выходе из коалиции, поэтому их формально еще считали членами большинства.
Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали, - подчеркнул Парубий.
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Известно, что в коалиции должно быть минимум 226 депутатов.
Напомним, еще в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины. Досрочные выборы назначены на 21 июля.
А чуваки из списка в курсе, что они былимв калоЛиции? Навряд ли, неплохо было бы подписи проверить, а, парубЛий?