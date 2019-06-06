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Парубий заявляет, что Зеленский не имел оснований для роспуска Рады

Комментариев: 10
Спикер утверждает, что на момент роспуска в коалиции было 227 депутатов.
Парубий заявляет, что Зеленский не имел оснований для роспуска Рады
Парубий заявляет, что Зеленский не имел оснований для роспуска Рады
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что президент Украины Владимир Зеленский не имел конституционных  оснований для роспуска парламента.

Об этом сообщает Громадське.

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Парубий говорит, что в Конституционный суд передали список депутатов, которые 21 мая входили в коалицию. Спикер утверждает, что на момент роспуска в коалиции было 227 депутатов.

Он отметил, что не все народные депутаты до инаугурации подали заявления о выходе из коалиции, поэтому их формально еще считали членами большинства. 

Вы очень удивитесь, когда увидите, какие фамилии в этом списке, но это факт. Заявления о выходе они не написали, - подчеркнул Парубий.

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Известно, что в коалиции должно быть минимум 226 депутатов.

Напомним, еще в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

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Теги: Парубий, спикер, роспуск, Верховная Рада, выборы, Зеленский
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Комментариев (10)
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Ruspidor    06.06.2019, 17:09
Оценка:  0
Ruspidor
Ух ты, как же так, если оно само заявило о том, что 17го калоЛиция прекратила существовать? У дебила с причинно следственными связями проблема, видимо...
А чуваки из списка в курсе, что они былимв калоЛиции? Навряд ли, неплохо было бы подписи проверить, а, парубЛий?
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 17:04
Оценка:  +3
Vasya_iz_Ivanovo
А человек со справкой имеет право занимать столь ответственный пост?
Виталий    06.06.2019, 17:01
Оценка:  +3
Виталий
Этот Парубий - это черная метка для любой партии....
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 16:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Либо артикль уходит, либо он последнее трепло.
Ruspidor    06.06.2019, 17:11
Оценка:  0
Ruspidor
О, опять ты, тебе денюжку на карту перевели, что ты опять расхарахорилось? Типа, продолжили, как шлюху с окружной... Не парься, 21го в калоЛиции быть 227 человек не могло, ибо 17го картавый дебил объявил о ее распаде... Но у вас, потрохоботов, с причинно следственными связями никогда не клеилось...
Коляка    06.06.2019, 16:45
Оценка:  +3
Коляка
почему он еще не арестован?
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 17:05
Оценка:  +3
Vasya_iz_Ivanovo
Почему Парубия еще не обоссали? (в прямом смысле)
Ruspidor    06.06.2019, 17:12
Оценка:  +1
Ruspidor
Почему он не выeбан кактусом в жoпу!?
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 17:28
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Надеюсь ты в переносном смысле? А то я как то не так кровожаден! )))
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 17:30
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Хотя, в целом, направление твоей мысли мне нравится! )))
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