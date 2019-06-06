Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

День журналиста: Порошенко на брифинге забыл поздравить сотрудников СМИ

Комментариев: 1
Экс-президент после брифинга уже ушел, но затем вернулся, вспомнив про поздравления.
Порошенко считает журналистов четвертой властью
Порошенко считает журналистов четвертой властью
Скриношот видео

Читай также: “Не давайте спуска никому“: Зеленский поздравил журналистов с праздником

Во время брифинга в четверг, 6 июня, экс-президент Петр Порошенко увлеченно рассказывал об угрозе со стороны РФ на Донбассе, но забыл поздравить журналистов с профессиональным праздником.

Об этом пишут “Украинские Новости“.

Экс-президент после брифинга уже ушел, но тут же вернулся, чтобы поздравить присутствующих.

Читай также: Порошенко разъяснил “единственный путь к миру на Донбассе“

“Прошу прощения. Хочу всех вас поздравить с Днем журналиста. Я хочу действительно обратить внимание на то, что я действительно считаю журналистов четвертой властью. От свободы слова очень многое зависит в нашей стране.... Наша политическая сила будет выступать за свободу слова, за свободу вашей работы. Низкий вас поклон и большое уважение за вашу работу. С днем журналиста, с праздником вас“, - обратился Петр Порошенко ко всем присутствующим.

Как сообщалось 6 июня, на Донбассе в плену врага побывали более 80 украинских журналистов.

Поделись:
Теги: Порошенко, журналист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    06.06.2019, 17:14
Оценка:  0
Ruspidor
Да ебaл он всех в рот, а вы про журналистов вспомнили...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь