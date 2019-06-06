Зе ответил на петицию о своей отставке и пошутил о "призраках коммунизма" в АП

Президент назвал единственным реальным способом своей отставки закон об импичменте.

Президент отказывается уходить в отставку, ведь он не мертв и не болен president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский официально ответил на петицию № 22/053360-эп за его отставку. Об этом говорится на сайте электронных петиций к главе государства.

Отметим, петиция в данный момент набрала 60189 голосов при 25 тысячах необходимых для ее рассмотрения. Ее разместил 22 мая Максим Безрук.

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Зеленский отметил, что согласно действующему законодательству должен ответить на обращение и требование граждан.

“Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона нашей с вами страны“, - пишет президент..

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Он напомнил, что полномочия глав государства прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента или смерти.

“По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу“, - пояснил Зеленский.

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“Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и поддержавших мою кандидатуру“, - отметил он.

“Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму“, - заверил Зеленский.

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“С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона “Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)“, который был подан мной в ВР 29 мая“, - призвал президент.

“Поддержка этого законопроекта позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальным способом“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан назвал шуткой петицию об отставке Зеленского.