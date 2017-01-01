Военный пенсионер устроил самосожжение перед областной прокуратурой в Ужгороде
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В городе Ужгород закарпатской области на Православной набережной перед зданием областной прокуратуры 6 июня мужчина совершил акт самосожжения.
Об этом сообщает Униан со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Осмотр места происшествия проведен следователями полиции, прибывшими по вызову. Житель Закарпатской области с ожогами госпитализирован в областную больницу.
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По предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги. Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.
Как сообщалось 13 мая, на Закарпатье мужчина поджег себя, свой дом и машину.