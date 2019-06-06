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Вакарчук проведет съезд своей партии в Киеве на Старокиевской горе

Комментариев: 1
Вакарчук указывает, что придти может любой желающий.
Вакарчук проведет съезд партии
Вакарчук проведет съезд партии
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук проведет съезд партии “Голос“ в субботу, 8 июня, в Киеве.

Информация об этом появилась на странице партии в Facebook.

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Вакарчук указывает, что придти может любой желающий, ведь съезд пройдет на Старокиевской горе. 

В партии обещают, что “будет много энергии, общения и ...любимой музыки“.

Появилось даже расписание съезда: в 18:30 состоится рабочая часть съезда; в 19:30 будет пресс-конференция, а в 20:00 - “презентация команды, драйв и рок-н-ролл“.

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Ранее сообщалось, что известный музыкант и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского разработать особый закон, который сможет контролировать взаимоотношения со страной-агрессором. По мнению Вакарчука, Украине нужен закон, в котором не будет “политики и двойных стандартов”. Вакарчук уверен, что артистов и бизнесменов должны ограничить на законодательном уровне, чтоб не было проблем с гастролями и бизнесе между странами.

Также Вакарчук рассказал, какой первый законопроект внесет его партия.

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Теги: Вакарчук, партия, голос, съезд партии, Киев
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 17:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А на Лысой горе кто-то будет собираться?
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