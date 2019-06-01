В деле Гандзюк вынесли приговор: От 3 до 6 лет и по 50 тысяч на издержки суда
Читай также: Организатор нападения на Гандзюк признал вину
Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание. Решение суда зачитали на заседании 6 июня, передает “Украинская правда“.
Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
Читай также: Убийство Гандзюк: Начался суд над фигурантами дела
Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тысяч грн на покрытие судебных издержек.
Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. К тому времени все осужденные в дальнейшем будут находиться под стражей.
Читай также: Убийство Гандзюк: Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в заказе нападения
Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.
Напомним, ранее сообщалось, что пятеро обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину.