Кучма объяснил скандальное предложение прекратить ответный огонь на Донбассе

Представитель Украины в ТКГ считает, что нельзя стрелять в населенных пунктах.

Представить Украины в минском переговорном процессе Леонид Кучма объяснил свою инициативу прекратить ответный огонь на обстрелы террористов. Об этом он рассказал на брифинге в АП.

Вы еще знаете одну проблему, которая существует на протяжении этих лет - провокационные обстрелы. Когда заезжает какая установка или в детский сад, или в дом какой-то, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря детского сада, мы можем давать ответ? - спросил Кучма.

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По словам Кучмы, ВСУ имеют право обстреливать позиции террористов только в том случае, если это не населенный пункт. Стрелять, согласно инициативе Кучмы, можно за пределами населенных пунктов, где нет угрозы для жизни мирного населения.

Ответ всегда давать надо, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня, - ред.) в этом плане, - добавил Кучма.

Более того, Кучма отказался напрямую ответить на вопрос, был ли приказ президента прекратить ответный огонь. На этот вопрос журналиста он ответил:

Я же не президент… Войну надо вести военными методами.

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Напомним, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил "не стрелять в ответ" в зоне боевых действий.