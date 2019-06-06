"Нет никакой экономической блокады": Кучма объяснил переговоры в Минске

Экс-президент заверил, что вопрос снятия запрета на перевозку грузов обсуждается с обеих сторон.

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Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что никакой экономической блокады оккупированных территорий Донбасса не существует. Об этом сообщает “Деловая столица“.

Так он прокомментировал озвученное раньше в СМИ предложение отменить блокаду оккупированных территорий. “Вопрос блокады. Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО, а потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения“, - отметил он.

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“Какая это блокада? Ежедневно тысячи людей пересекают линию, и каждому можно вести с собой 50 кг“, - сказал Кучма.

“Мы четко заявляем, что движение должно быть двустороннии. Если вы во время запрета движения национализировали все украинские предприятия, то дайте нам ответ, когда вы собираетесь их возвращать“, - заверил он.

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“Мы не можем принять решение в контактной группе о том, чтобы отменить указ президента. Но вопрос запрета перевозки грузов существует со всех сторон, в том числе - и из Украины“, - добавил Кучма.

Напомним, Леонид Кучма также объяснил предложение запретить ответный огонь, озвученное на заседание ТКГ в Минске.