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"Свинарчуків - за грати!": ОУН зажег файеры под домом Гладковских

Комментариев: 4
Активисты требуют ареста Олега и Игоря Гладковских, а также Петра Порошенко.
Активисты жгут файеры под домом Гладковских
Активисты жгут файеры под домом Гладковских
strana.ua

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Возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сегодня днем акция протеста, в которой участвуют около 30 человек, сообщает Страна.

ОУН требует арест Гладковских и Порошенко
ОУН требует арест Гладковских и Порошенко
strana.ua

Отмечается, что большинство собравшихся - молодые люди возрастом 20-30 лет. Они жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты с надписями “Дом мародера“. Толпа скандирует “Свинарчуків - за грати“, звучит патриотичная музыка.

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Охрану порядка обеспечивает до десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.

Ранее активисты жгли файеры под домом Порошенко
Ранее активисты жгли файеры под домом Порошенко
strana.ua

Пикетчики требуют немедленного расследования участия пятого президента Петра Порошенко в скандале с коррупцией в “Укроборонпроме“, а также его ареста, как и соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома.

Ареста Гладковских и Порошенко требуют из-за скандала в оборонке
Ареста Гладковских и Порошенко требуют из-за скандала в оборонке
strana.ua

В противном случае активисты обещают бессрочную акцию протеста.

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Напомним, ранее активисты из ОУН пикетировали дом Петра Порошенко с требованием его ареста. Они также жгли файеры.

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Теги: коррупция, видео, ОУН, акции протеста, Укроборонпром, Гладковский
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Комментариев (4)
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colavova    06.06.2019, 18:31
Оценка:  -2
colavova
а под домом Зе слабо потребовать это?
w@rning!    06.06.2019, 18:02
Оценка:  +1
w@rning!
Порошенковича и Яныка в одну хату на двоих.)
otstoi-002    06.06.2019, 17:54
Оценка:  0
otstoi-002
Порошенока на нары
otstoi-002    06.06.2019, 17:54
Оценка:  0
otstoi-002
Сванарчуков на кол
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