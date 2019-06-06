"Свинарчуків - за грати!": ОУН зажег файеры под домом Гладковских
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Возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сегодня днем акция протеста, в которой участвуют около 30 человек, сообщает Страна.
Отмечается, что большинство собравшихся - молодые люди возрастом 20-30 лет. Они жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты с надписями “Дом мародера“. Толпа скандирует “Свинарчуків - за грати“, звучит патриотичная музыка.
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Охрану порядка обеспечивает до десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.
Пикетчики требуют немедленного расследования участия пятого президента Петра Порошенко в скандале с коррупцией в “Укроборонпроме“, а также его ареста, как и соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома.
В противном случае активисты обещают бессрочную акцию протеста.
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Напомним, ранее активисты из ОУН пикетировали дом Петра Порошенко с требованием его ареста. Они также жгли файеры.