Мой предшественник никогда не брал трубку, я постараюсь ее брать, - Мендель

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что АП будет максимально открытой для журналистов и общества.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявила, что он может стать “самым открытым президентом” за всю историю независимости. Об этом Юлия Мендель заявила в интервью для Йод.

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Мендель сравнила себя со своим предшественником Святославом Цеголко, который был спикером Порошенко. По ее словам, тот никогда не отвечал на телефонные звонки журналистов. Мендель пообещала, что она изменит эту ситуацию.

Сто процентов, журналисты могут ожидать частое общение (с Зеленским и его пресс-секретарем, - ред.) и брифинги. Мой предшественник ни разу не взял трубку, когда я ему звонила. Хотя я звонила и как представитель Интера, и как представитель 112-го, и как представитель The New York Times, и как представитель Всемирного банка. Он никогда не брал трубку. Я постараюсь ее брать, - заявила Юлия Мендель.

По словам нового спикера президента, Зеленский претендует на титул самого открытого президента за время независимости Украины.

Предыдущие спикеры или пресс-секретари пользовались преимущественно социальными сетями проводили встречи off the records. Мы планируем изменить это, - акцентировала пресс-секретарь президента.

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Напомним, американские СМИ обвинили Мендель в конфликте интересов. По мнению CNN, кандидат в пресс-секретари не должна была писать статьи в NYT уже с 3 мая.