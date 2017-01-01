Минская группа готовит документ о "защите режима тишины" на Донбассе

Контактной группе было поручено подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдали.

Члены ТКГ поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ с мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным. Об этом на заявил экс-президент Леонид Кучма, передает TheБабель.

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“Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины ... принималось решение “с такого-то числа перестать стрелять“. Вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не соблюдался“, - отметил Кучма.

“Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа по безопасности с участием всех и вся должны подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдали“, - пояснил политик.

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Кроме того, представитель Украины отметил, что на встрече не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его мнению, это вопрос достаточно сложный, решению которого препятствует блокирование Совбеза ООН.

Напомним, ранее Леонид Кучма объяснил свое предложение запретить ответный огонь на Донбассе.