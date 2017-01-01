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Минская группа готовит документ о "защите режима тишины" на Донбассе

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Контактной группе было поручено подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдали.
Кучма объяснил, как ТКГ хочет гарантировать соблюдение режима тишины
Кучма объяснил, как ТКГ хочет гарантировать соблюдение режима тишины
president.gov.ua

Члены ТКГ поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ с мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным. Об этом на заявил экс-президент Леонид Кучма, передает TheБабель.

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“Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины ... принималось решение “с такого-то числа перестать стрелять“. Вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не соблюдался“, - отметил Кучма. 

“Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа по безопасности с участием всех и вся должны подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдали“, - пояснил политик.

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Кроме того, представитель Украины отметил, что на встрече не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его мнению, это вопрос достаточно сложный, решению которого препятствует блокирование Совбеза ООН.

Напомним, ранее Леонид Кучма объяснил свое предложение запретить ответный огонь на Донбассе.

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Теги: Кучма, режим тишины, Минск, ТКГ, Донбасс
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