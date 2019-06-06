У Зеленского отказались публиковать "дорожную карту" по Минским переговорам

"Дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что “дорожную карту“ (план) президента Украины не опубликуют до 19 июня.

Об этом сообщает “Страна“.

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Она указала, что пока что “дорожную карту“ по Минским переговорам не делают по двум причинам.

Первая причина - это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной, - отметила Мендель.

Второй причиной, по словам пресс-секретаря, является то, что “дорожную карту“ хотят согласовать с европейскими партнерами в Нормандском формате.

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Кроме того, Мендель добавила, что публикация “дорожной карты“ - это вопрос безопасности, так как она касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Напомним, члены ТКГ поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ с мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным. Кроме того, представитель Украины отметил, что на встрече не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его мнению, это вопрос достаточно сложный, решению которого препятствует блокирование Совбеза ООН.