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У Зеленского отказались публиковать "дорожную карту" по Минским переговорам

Комментариев: 1
"Дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.
У Зеленского отказались публиковать "дорожную карту" по Минским переговорам
У Зеленского отказались публиковать "дорожную карту" по Минским переговорам
president.gov.ua

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что “дорожную карту“ (план) президента Украины не опубликуют до 19 июня.

Об этом сообщает “Страна“.

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Она указала, что пока что “дорожную карту“ по Минским переговорам не делают по двум причинам.

Первая причина - это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной, - отметила Мендель.

Второй причиной, по словам пресс-секретаря, является то, что “дорожную карту“ хотят согласовать с европейскими партнерами в Нормандском формате.

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Кроме того, Мендель добавила, что публикация “дорожной карты“ - это вопрос безопасности, так как она касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.  

Напомним, члены ТКГ поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ с мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным. Кроме того, представитель Украины отметил, что на встрече не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его мнению, это вопрос достаточно сложный, решению которого препятствует блокирование Совбеза ООН.

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Теги: Зеленский, Минские переговоры, карта, публикация
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Комментариев (1)
Letohradek    06.06.2019, 18:56
Оценка:  0
Letohradek
Интересно, его избирателям пох, что охрыпший болван игнорирует отчетность перед своими зэбилами?
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