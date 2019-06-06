У Зеленского призывают не нагнетать панику темой капитуляции

У президента пояснили, что именно обсуждали в Минске и на каких условиях.

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Снятие торговых ограничений с ОРДЛО, то есть отмене решения СНБО действительно обсуждалось в Минске, но только в двустороннем формате. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

“Во время встречи Трехсторонней контактной группы говорилось, что такая проблема существует и она требует решения. Но - подчеркиваем - исключительно в формате двустороннего движения“, - заверила она.

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“Соответствующие ограничения были введены, по решению СНБО в марте 2017 в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, а также частной собственности“, - напомнила она.

“Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле“, - заверяет Мендель. Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, отметила пресс-секретарь.

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“Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции“, - пояснила она.

“Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайска, вторая после Дебальцево“, - подчеркнула Мендель.

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“Президент Владимир Зеленский, как и все представители Украины в ТКГ, напротив, стремится получить в Минске победу для Украины“, - добавила она.

Напомним, ранее экс-президент Леонид Кучма объяснил скандальное предложение запретить ответный огонь на Донбассе.