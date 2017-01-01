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Кучма заявил, что в процессе освобождения моряков скоро будут сдвиги

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Кучма отметил, что вопрос с освобождением моряков сейчас очень сложный.
Кучма заявил, что в процессе освобождения моряков скоро будут сдвиги
Кучма заявил, что в процессе освобождения моряков скоро будут сдвиги
president.gov.ua

Леонид Кучма рассказал, что ситуация с освобождением украинских моряков скоро изменится. Об этом сообщает УНН.

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Кучма отметил, что вопрос с освобождением моряков сейчас очень сложный. Однако, он считает, что скоро будут сдвиги.

Я также считаю, что по морякам будут сдвиги. Тем более с учетом решения Международного суда. Давайте немножко подождем. Я в этом плане не слишком оптимист, - подчеркнул глава ТКГ.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в минском переговорном процессе Леонид Кучма объяснил свою инициативу прекратить ответный огонь на обстрелы террористов. По словам Кучмы, ВСУ имеют право обстреливать позиции террористов только в том случае, если это не населенный пункт. Стрелять, согласно инициативе Кучмы, можно за пределами населенных пунктов, где нет угрозы для жизни мирного населения.

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Также члены ТКГ поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ с мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным. Также представитель Украины отметил, что на встрече не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его мнению, это вопрос достаточно сложный, решению которого препятствует блокирование Совбеза ООН.

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Теги: Кучма, переговоры, Минские соглашения, моряки, освобождение
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