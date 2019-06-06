Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тысячи поправок к Избирательному кодексу: Депутаты рассмотрели 134

Комментариев: 1
В зале суда присутствовали менее 70 депутатов, потому все поправки были отклонены.
Днем депутаты работали продуктивно, но вот к вечеру разбежались
Днем депутаты работали продуктивно, но вот к вечеру разбежались
УНИАН

Читай также: Стефанчук назвал игнор Радой проектов Зеленского “непутевым сопротивлением“

В течение сегодняшнего пленарного дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“Со вторника мы начнем правку 135-ю“, - отметил спикер. Пока депутаты справились менее, чем с 3% поправок к кодексу. Всего их зарегистрировано 4568.

Поскольку в сессионном зале на вечернем заседании присутствовали менее 70 депутатов (хотя зарегистрировались 324), а голосовали по поправкам не более 30,  все пройденные поправки были отклонены парламентом.

Читай также: Рада отказалась уволить главу СБУ

При этом Парубий отметил, что сегодня очень плодотворный день для нардепов, поскольку, кроме рассмотрения поправок, парламентарии приняли 8 законов в целом, два постановления и два законопроекта за основу.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не имел оснований для роспуска Рады. 

Поделись:
Теги: депутаты, Рада, Парубий, Избирательный кодекс, поправки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 19:07
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Не до работы им нынче, концы в воду надо прятать пока не поздно, пока неприкосновенны. Да, давно хотел спросить. зачем вам столько много депутатов? Это ж попробуй прокормить этакую ораву.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь