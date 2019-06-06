Тысячи поправок к Избирательному кодексу: Депутаты рассмотрели 134

В зале суда присутствовали менее 70 депутатов, потому все поправки были отклонены.

Днем депутаты работали продуктивно, но вот к вечеру разбежались УНИАН

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В течение сегодняшнего пленарного дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“Со вторника мы начнем правку 135-ю“, - отметил спикер. Пока депутаты справились менее, чем с 3% поправок к кодексу. Всего их зарегистрировано 4568.

Поскольку в сессионном зале на вечернем заседании присутствовали менее 70 депутатов (хотя зарегистрировались 324), а голосовали по поправкам не более 30, все пройденные поправки были отклонены парламентом.

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При этом Парубий отметил, что сегодня очень плодотворный день для нардепов, поскольку, кроме рассмотрения поправок, парламентарии приняли 8 законов в целом, два постановления и два законопроекта за основу.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не имел оснований для роспуска Рады.