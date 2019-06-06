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Идеи Зеленского по Донбассу оглашать не будут

Комментариев: 2
Дорожная карта президента по минскому процессу не будет обнародована до следующего заседания переговорщиков.
Идеи Зеленского по Донбассу оглашать не будут
Администрация президента Украины

Президент Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, "в Украине уже были прецеденты, когда нашы инициативы блокировали, зная их наперед. Обнародование карты слишком рано – это вопрос безопасности".

Кроме этого, Украина должна согласовать дорожную карту с европейскими партнерами в рамках нормандского формата.

"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту. Однако мы подчеркиваем, что сейчас перед Украиной стоят две самые важные задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев", - отметила Мендель.

Напомним, накануне в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокад неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.

 

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Теги: Администрация Президента, Владимир Зеленский, переговоры в Минске, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    06.06.2019, 18:55
Оценка:  0
Letohradek
Интересно, его избирателям пох, что охрыпший болван игнорирует отчетность перед своими зэбилами?
Ira0956    06.06.2019, 18:46
Оценка:  0
Ira0956
как можно оглашать то, чего нет???
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