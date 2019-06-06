Идеи Зеленского по Донбассу оглашать не будут

Дорожная карта президента по минскому процессу не будет обнародована до следующего заседания переговорщиков.

Президент Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, "в Украине уже были прецеденты, когда нашы инициативы блокировали, зная их наперед. Обнародование карты слишком рано – это вопрос безопасности".

Кроме этого, Украина должна согласовать дорожную карту с европейскими партнерами в рамках нормандского формата.

"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту. Однако мы подчеркиваем, что сейчас перед Украиной стоят две самые важные задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев", - отметила Мендель.

Напомним, накануне в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокад неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.

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