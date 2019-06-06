Климкин считает забавной ситуацию с "плагиатом" в речи Зеленского

Глава МИД порекомендовал воспринимать историю с юмором и иронией, а разразившийся скандал назвал эмоциями на политических гонках.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает историю с высказываниями президента Зеленского, которые дублируют речь Порошенко, “комедийной историей“, в которой “много ненужной и забавной политики“. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

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Климкин указал, что Министерство иностранных дел Украины перед поездкой подготовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины и передала в Администрацию Президента. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.

Климкин говорит, что некоторые тезисы вложили, потому что они важны для международных партнеров и нужно было их озвучить именно во время первого визита.

Но так вышло, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история - определенная “подстава“ для БПП... конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД, - указал министр.

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Кроме того, Климкин добавил, что в новой АП никто не может следить за политическими выступлениями. А тезисы, которые озвучил Зеленский миру - правильные.

Поэтому я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы - правильные, но написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал, - сказал министр.

Ранее Петр Порошенко прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в том, что речь о сотрудничестве с НАТО является плагиатом слов бывшего президента.