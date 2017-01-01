СБУ нашла в детском велосипеде 4,5 тысяч таблеток экстази

Иностранный гражданин пытался наладить схему контрабанды экстази из-за границы для продажи.

В Одесской области сотрудники СБУ предотвратили контрабанду 4,5 тысяч таблеток экстази на сумму 1,3 млн гривен. Об этом 6 июня пишет пресс-служба СБУ.

Сообщается, что наркотики были спрятаны в детском велосипеде.

Оперативники выявили, что проживающий в Одесской области иностранный гражданин хотел наладить схему контрабанды экстази из-за границы для продажи в Украине.

Частные перевозчики помогали ему получать наркотики из-за границы.

Во время проверки на одном из пунктов пропуска госграницы правоохранители обнаружили у злоумышленника 4,5 тыс. таблеток экстази, спрятанных в детском велосипеде.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.

Ранее в одесском аэропорту задержали иностранного гражданина с наркотиками.

Также были названы наркотические вещества, которые не запрещены для продажи в Украине.

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