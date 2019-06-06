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Кучма рассказал, почему обмен пленными затормозился

Комментариев: 3
Процесс обмена заложниками затормозился из-за того, что украинская сторона отказалась передавать россиян в "ЛДНР", считает Кучма.
Владимир Зеленский и Леонид Кучма
Владимир Зеленский и Леонид Кучма
Администрация президента

Представитель Трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кучма пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о причинах торможения процесса обмена заложниками, сообщает УНН.

Он отметил, что обмен заложниками обсуждался, однако после длительного перерыва сложно сдвинуть процесс с места. Кучма сообщил, что проводил частные переговоры с людьми, от которых зависит обмен пленными.

Он добавил, что желание восстановить процесс обмена заложниками имеется, поскольку за этим наблюдает весь мир. Однако в России выдвигают претензии к украинской стороне.

"Вы знаете, когда в декабре прошлого года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. А потом последний раз на той территории сказали "извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО". С юридической точки зрения это абсолютно правильно, мы должны отвечать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился", - отметил Кучма.

Второй президент сообщил, что рассказал о ситуации президенту Зеленскому и подчеркнул, что шаги по освобождению заложников должны быть с обеих сторон.

"Должны быть первые шаги с обеих сторон. Я все время говорю - движение должно быть двусторонним", - добавил он.

Ранее Кучма объяснил, почему на самом деле никакой экономической блокады Донбасса нет.

Он также предложил запретить ответный огонь и заявил, что в "ЛДНР" поддержали эту инициативу.

 

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Теги: Кучма, блокада, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ПротивЛжи    06.06.2019, 19:57
Оценка:  +2
ПротивЛжи
Скажу русским языком, как было. Договорились об обмене, в список были включены 23 человека имеющих паспорт РФ ,к примеру Евгений Мефедов который работал таксистом в Одессе, помогал Антимайдану - подвозил продукты и воду, с 2014 года в тюрьме, никакой другой вины не доказано.
ПротивЛжи    06.06.2019, 19:59
Оценка:  +2
ПротивЛжи
Валерий Иванов гражданин РФ проживающий на Донбассе на момент конфликта, позже погиб в украинской тюрьме. Так вот после договоренности об обмене в том числе 23 человек граждан РФ, Ирина Геращенко ВЫЧЕРКНУЛА их фамилии из списка для обмена, хотя этих людей уже привезли.
ПротивЛжи    06.06.2019, 20:02
Оценка:  +1
ПротивЛжи
Конечно тут сказалось равнодушие российских дипломатов которые не проконтролировали процедуру обмена пленными, про россиян дипломаты просто забыли и были обменяны только граждане Украины с обеих сторон.
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