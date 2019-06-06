Кучма рассказал, почему обмен пленными затормозился

Процесс обмена заложниками затормозился из-за того, что украинская сторона отказалась передавать россиян в "ЛДНР", считает Кучма.

Представитель Трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кучма пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о причинах торможения процесса обмена заложниками, сообщает УНН.

Он отметил, что обмен заложниками обсуждался, однако после длительного перерыва сложно сдвинуть процесс с места. Кучма сообщил, что проводил частные переговоры с людьми, от которых зависит обмен пленными.

Он добавил, что желание восстановить процесс обмена заложниками имеется, поскольку за этим наблюдает весь мир. Однако в России выдвигают претензии к украинской стороне.

"Вы знаете, когда в декабре прошлого года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. А потом последний раз на той территории сказали "извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО". С юридической точки зрения это абсолютно правильно, мы должны отвечать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился", - отметил Кучма.

Второй президент сообщил, что рассказал о ситуации президенту Зеленскому и подчеркнул, что шаги по освобождению заложников должны быть с обеих сторон.

"Должны быть первые шаги с обеих сторон. Я все время говорю - движение должно быть двусторонним", - добавил он.

Ранее Кучма объяснил, почему на самом деле никакой экономической блокады Донбасса нет.

Он также предложил запретить ответный огонь и заявил, что в "ЛДНР" поддержали эту инициативу.

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