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Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу

Комментариев: 1
Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.
Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу
Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу
president.gov.ua

Леонид Кучма заявил, что Украина больше не интересна европейским странам, в том числе и Европейскому союзу.

Об это он рассказал на брифинге.

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Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.

Мы стали для Европы не совсем интересными. Вы же видите проблемы с точки зрения возвращения России в парламентскую Ассамблею, с экономическими всякими, торговыми санкциями... Все они говорят красивые вещи, но когда дело доходит до конкретных вещей, то нет..., - подчеркнул глава ТКГ.

Кучма добавил, что Европа за все время конкретно ничем не помогла. В качестве примера Кучма вспоминает торговлю и говорит, что “нас туда ж не пускают ни с чем“.

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Ранее Представитель Украины в минском переговорном процессе Леонид Кучма объяснил свою инициативу прекратить ответный огонь на обстрелы террористов. По словам Кучмы, ВСУ имеют право обстреливать позиции террористов только в том случае, если это не населенный пункт. Стрелять, согласно инициативе Кучмы, можно за пределами населенных пунктов, где нет угрозы для жизни мирного населения.

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Теги: Кучма, Европа, переговоры, ЕС, Украина
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Комментариев (3)
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sharry-sharry    06.06.2019, 20:41
Оценка:  0
sharry-sharry
Что бы Украину вспоминали и помогали страны мира,нужно ездить и уметь договариваться,как Порох все эти 5 лет.Пришло Зе,все все поняли(кто оно и что) и Украина стала естественно не интересной...
dukeOd    06.06.2019, 20:36
Оценка:  -1
dukeOd
А были когда-то сильно интересны??
Разве что на уровне аборигенов,у которых за бусы можно выменять что-нибудь ценное..
sharry-sharry    06.06.2019, 20:41
Оценка:  0
sharry-sharry
Это ты о мокшании?
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