Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу

Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.

Леонид Кучма заявил, что Украина больше не интересна европейским странам, в том числе и Европейскому союзу.

Об это он рассказал на брифинге.

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Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.

Мы стали для Европы не совсем интересными. Вы же видите проблемы с точки зрения возвращения России в парламентскую Ассамблею, с экономическими всякими, торговыми санкциями... Все они говорят красивые вещи, но когда дело доходит до конкретных вещей, то нет..., - подчеркнул глава ТКГ.

Кучма добавил, что Европа за все время конкретно ничем не помогла. В качестве примера Кучма вспоминает торговлю и говорит, что “нас туда ж не пускают ни с чем“.

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Ранее Представитель Украины в минском переговорном процессе Леонид Кучма объяснил свою инициативу прекратить ответный огонь на обстрелы террористов. По словам Кучмы, ВСУ имеют право обстреливать позиции террористов только в том случае, если это не населенный пункт. Стрелять, согласно инициативе Кучмы, можно за пределами населенных пунктов, где нет угрозы для жизни мирного населения.