Кучма заявил, что Украина больше не интересна Европейскому союзу
Леонид Кучма заявил, что Украина больше не интересна европейским странам, в том числе и Европейскому союзу.
Об это он рассказал на брифинге.
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Кучма указал, что Украину сегодня даже не вспоминают. А вот, если у нас в стране происходит что-то “из ряда вон выходящее, тогда вспоминают“.
Мы стали для Европы не совсем интересными. Вы же видите проблемы с точки зрения возвращения России в парламентскую Ассамблею, с экономическими всякими, торговыми санкциями... Все они говорят красивые вещи, но когда дело доходит до конкретных вещей, то нет..., - подчеркнул глава ТКГ.
Кучма добавил, что Европа за все время конкретно ничем не помогла. В качестве примера Кучма вспоминает торговлю и говорит, что “нас туда ж не пускают ни с чем“.
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Ранее Представитель Украины в минском переговорном процессе Леонид Кучма объяснил свою инициативу прекратить ответный огонь на обстрелы террористов. По словам Кучмы, ВСУ имеют право обстреливать позиции террористов только в том случае, если это не населенный пункт. Стрелять, согласно инициативе Кучмы, можно за пределами населенных пунктов, где нет угрозы для жизни мирного населения.
Разве что на уровне аборигенов,у которых за бусы можно выменять что-нибудь ценное..