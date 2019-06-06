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Отец Гандзюк назвал суд над убийцами "спектаклем"

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Виктор Гандзюк разочарован сделкой, заключенной правосудием с подсудимыми и слишком легким приговором.
Отец Екатерины Гандзюк разочарован приговорами убийцам его дочери
Отец Екатерины Гандзюк разочарован приговорами убийцам его дочери
Громадське ТВ

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем. Об этом он в четверг, 6 июня, написал на своей странице в Facebook.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Гандзюк.

Гандзюк также возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Мужчина в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

 

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Теги: убийство, приговор, активист, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    06.06.2019, 21:24
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Калаш стоит 300 баксов мужик не тупи, это не страна тут рошен своих еумовей понаставил иди и вали их сам.
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