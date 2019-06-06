Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Радиостанции РФ захватили украинские частоты в Крыму - правозащитники

Комментариев: 4
На севере Крыма сигнал украинских радиостанций доступен лишь частично. Зачастую он занят российскими радиостанциями или просто глушится.
В Крыму заблокировали украинское FM-радиовещание
В Крыму заблокировали украинское FM-радиовещание
facebook.com/Сергій Філь

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские радиостанции. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Крымская правозащитная группа по итогам мониторинга, проведенного в мае 2019 года.

"В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ Чонгар и Чаплынка слышен сигнал двух российских радиостанций", - говорится в сообщении.

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма, в частности в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог - Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке и Красноармейском по две станции, в Источном - три станции, а в Предмостном - пять украинских радиостанций.

В остальных восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

"Таким образом, российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", - констатирует Крымская правозащитная группа.

Правозащитники напомнили, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году.

Ранее сообщалось, что в Луганской области возобновили вещание ТВ и радио

Напомним, в 2017 году пять украинских телеканалов начали вещание на Крым.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Крым, радио, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
mirbigstar    06.06.2019, 23:20
Оценка:  +1
mirbigstar
У правозащитников мозги захваченные.Че вы ноете?Значит у Российских радиоканалов сигнал сильнее,лучше оборудование,по этому и забивают украинское вещание.Тратьте деньги,ставьте дополнительные вышки...А кому вы вообще хотите вещать В Крыму украинское вещание?
Светлана    06.06.2019, 22:36
Оценка:  +1
Светлана
И что дальше?Уже даже не смешно,просто как малые детишки,что-то выявляют, мониторят, изображают потуги и возбуждение.Это давно не интересно,уймитесь наконец-то,ПРАВОЗАЩИТНИКИ, и займитесь полезным,сажайте деревья,собирайте мусор,возрождайте природу,и будет вам счастье,приносите пользу своей стране.
Michael2811    06.06.2019, 22:44
Оценка:  +1
Michael2811
Их..Ну этих...украинских правозащитников этому не учили! А для того что бы это всё понть,надо учиться,учиться и ещё раз учиться как завещал тот кому все памятники.....Ну что там обьяснять???? Далее по тексту......................... ..
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 22:48
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
света+миша=лишняя хромасома
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь