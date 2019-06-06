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Раненый боец вышел из комы и женился в реанимации

Комментариев: 2
Вместо свадебного платья у невесты был медицинский халат, а свидетелями выступили медики.

В больнице Днепра тяжелораненный боец вышел из комы и женился прямо в отделении реанимации. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает ТСН.

Мужчина решил пойти под венец сразу, как вышел из комы, в которой пробыл 11 дней. В больницу Днепра с Донбасса его доставили около двух недель назад.  

Медики разрешили провести церемонию в реанимации. Представительницы ЗАГСА сначала пришла с комиссией, устроили экзамен для жениха и ушли. Решили, что он не может жениться. Впрочем, за сутки согласие все-таки дали.

Ранее под Житомиром в ДТП погиб военный, ехавший на собственную свадьбу

А в Виннице парень женился на пенсионерке, чтобы не идти в армию.

 

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Теги: свадьба, видео, Днепр, донбасс, реанимация, ранение, Кома
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nikolas_Adver    06.06.2019, 23:24
Оценка:  0
Nikolas_Adver
из одной халэпы сразу в другую. плохо ему совсем
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 23:02
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это что, мода теперь такая - по 2 раза надень одну и ту же новость постить?
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