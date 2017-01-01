В Одесской области пронесся смерч

Гигантскую воронку, засасывающую воду, заметили над озером возле города Татарбунары.

В Одесской области недалеко от города Татарбунары в четверг, 6 июня, пронесся смерч. Фото природного явления, снятые пользователем Натальей Жосан, опубликовала группа Мои Татарбунары в Facebook.

"Погодное явление Смерч над озером Сасик! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время", - говорится в сообщении.

Также в группе отметили, что 23 мая возле аэропорта Одесса пронесся мощный смерч 100 метров в высоту. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе шокированные работники аэропорта.

Также в прошлом году 17 июня в Одесской области наблюдали смерч в селе Приморское (Килийский район).

Напомним, в конце мая у Мелитополя сняли на видео очередной смерч.

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