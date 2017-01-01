Более 3000 копов не прошли аттестацию, но работают

Уволенным ранее из органов копам выплатили даже денежную компенсацию за вынужденный прогул.

После переаттестации в Нацполиции восстановились более 3000 копов Korrespondent.net



После переаттестации в органах Национальной полиции восстановились более 3 тысяч работников. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала 1+1.

По его словам, при создании Нацполиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции".

"К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3100 восстановились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул", – рассказалКнязев.

Напомним, один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году, однако впоследствии восстановился через суд.

1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Министр МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку.

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