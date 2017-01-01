Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского анонсировали увольнение Луценко

Комментариев: 0
Глава государства на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение генпрокурора.
Луценко могут отправить в отставку
Луценко могут отправить в отставку

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе направит в Верховную Раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
 
По его словам, на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.
 
"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.
 
По его словам, кроме представление на увольнение главы ГПУ будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
 
"Это три представления, в которых нам отказали", - отметил Стефанчук.
 
Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, нардепы также отказались увольнять министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луценко, Кличко, отставка, увольнение, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь