У Зеленского анонсировали увольнение Луценко

Глава государства на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение генпрокурора.



Президент Владимир Зеленский на следующей неделе направит в Верховную Раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.



По его словам, на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.



"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.



По его словам, кроме представление на увольнение главы ГПУ будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.



"Это три представления, в которых нам отказали", - отметил Стефанчук.

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