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Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Комментариев: 8
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева идти на выборы вместе с УДАРом.
Саакашвили отказался возглавить партию УДАР
Саакашвили отказался возглавить партию УДАР

 

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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.
 
Так, комментарии в ФБ – разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю“, – заявил Кличко.



Напомним, Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Экс-глава Одесской ОГА попросил своих сторонников посоветовать ему, принимать предложение или нет.

5 июня СМИ сообщали, что Саакашвили согласился стать брендфейсом УДАРа.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Саакашвили, Виталий Кличко, УДАР, Парламентские выборы 2019
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Комментариев (8)
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Irena    07.06.2019, 08:50
Оценка:  0
Irena
Бестолковая и бесполезная партия. Так же как и действующй мэр. Лишь бы в Раду пролезть, а там...
zadneprohodchik    07.06.2019, 08:47
Оценка:  0
zadneprohodchik
Понятно педалик непроходной как и рошен все поняли что они за питарасы голосов небудет!
Evgenkiev83    07.06.2019, 08:43
Оценка:  +1
Evgenkiev83
Кличко не тянет на ВР вот и зовёт ...рейтинговых политиков )
krolikoff_net    07.06.2019, 08:28
Оценка:  -1
krolikoff_net
Этому горе-реформатору лучше всего вернуться на родину, и покаяться за свои коррупционные делишки.
otstoi-0022    07.06.2019, 06:26
Оценка:  +1
otstoi-0022
Мудрое решение
ЗаУкраину    07.06.2019, 05:43
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Сцаака, пшел вон в грызунию на нары!

клЯчко, твоя песенка тоже подходит к концу.
Ira0958    07.06.2019, 05:25
Оценка:  -3
Ira0958
а когда Сосо приедет ?
Колишній-східняк    07.06.2019, 05:06
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну и дикий же народ. Дети гор.
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