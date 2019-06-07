Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева идти на выборы вместе с УДАРом.



Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.



Тем временем Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.



Так, комментарии в ФБ – разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", – заявил Кличко.





Напомним, Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Экс-глава Одесской ОГА попросил своих сторонников посоветовать ему, принимать предложение или нет.

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