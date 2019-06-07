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В Раде рассказали, когда примут предложенные Зеленским законы

Комментариев: 2
Закон об импичменте и закон о незаконном обогащении парламент рассмотрит в июле, сообщила Геращенко.
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Олександр Ільницький / журнал Корреспондент

Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время эфира 1+1.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии" - заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.

По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня  Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.

 

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Теги: Импичмент Президента, Рада, Верховная Рада, законопроект, голосование, законопроекты, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, импичмент, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Hataneskrayu    07.06.2019, 08:36
Оценка:  0
Hataneskrayu
В каком июле?! Резину, суки, тянут. Геращка, ты ещё там со своим дыбилом парубилом?! Давно сажать за незаконное обогащения всех вас надо!
Sergey Sergeevic    07.06.2019, 08:27
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
ссут хапуги
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