В Украине обесточены десятки населенных пунктов в 5 областях

Проблемы возникли из-за непогоды.

В Украине в результате непогоды обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквальный ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 н.п., Житомирская - 24 н. п., Днепропетровская - 3 н.п., Херсонская - 3 н.п. и Кировоградская - 1 н.п", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось 6 июня, под Хмельницким, Одессой и Винницей масштабные потопы - дороги непроездные.