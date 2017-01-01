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В Украине обесточены десятки населенных пунктов в 5 областях

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Проблемы возникли из-за непогоды.
Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Киевской области
Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов в Киевской области

В Украине в результате непогоды обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквальный ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 н.п., Житомирская - 24 н. п., Днепропетровская - 3 н.п., Херсонская - 3 н.п. и Кировоградская - 1 н.п", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось 6 июня, под ХмельницкимОдессой и Винницей масштабные потопы - дороги непроездные.

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Теги: погода, свет, электричество, обесточены
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