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В Киевской области из-за молнии сгорела церковь УПЦ МП

Комментариев: 7
Молния ударила в купола Свято-Троицкой церкви в Богуславе. В результате храм загорелся. Пожар тушили 20 спасателей.
В Киевской области сгорела церковь
В Киевской области сгорела церковь
facebook.com/MNS.GOV.UA

В городе Богуслав, что в Киевской области, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)", -  говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели сообщили, что в 6:00 утра пожар был ликвидирован на площади 144 м2. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

"К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники", - резюмировали спасатели.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине загорелось здание РГА. В административное здание ударила молния, после чего начался пожар. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: церковь, Киевская область, молния, УПЦ МП, пожар, непогода
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    07.06.2019, 10:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Троицкую церковь построили на месте более древней – церкви Святой Параскевы Пятницы, которая сгорела в 1826 году. Возведение каменного храма началось в 1833 году. Какой-то новодельный памятник архитектуры.
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 10:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Боже! Жги еще!
Goga19041984    07.06.2019, 10:11
Оценка:  0
Goga19041984
УПЦ МП истинная Церковь на Украине. а не ряженые лжецы стамбульского патриарха.
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 10:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Все они одним мирром мазаны.
Goga19041984    07.06.2019, 10:11
Оценка:  -1
Goga19041984
"Кого люблю того наказываю"
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 10:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бог мазохистов?
farfalle    07.06.2019, 10:10
Оценка:  0
farfalle
Это знак свыше...
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